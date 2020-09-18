TFF 1'inci Lig'de sezona evinde Tuzlaspor önündeki golsüz beraberlikle başlayan Akhisarspor, yarın ilk 3 puanını Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında arayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Hakan Ceylan yönetecek. Ligin yeni ekibi Bandırmaspor, ilk maçta Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Sezon öncesi transfer yasaklısı takımdan 11 ismin ayrıldığı Akhisarspor'a maç öncesi Musa Nizam'dan ise müjdeli haber geldi. Takımdan ayrılması gündeme gelip ilk maça çıkmayan tecrübeli defans oyuncusuyla anlaşmaya varılıp lisansı yenilendi. Teknik direktör Cem Kavçak, ilk galibiyetlerini alıp moral tazelemek istediklerini söyledi.AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ
Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Bertuğ, Hadzic
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:07 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Akhisarspor galibiyet arıyor - Son Dakika Spor