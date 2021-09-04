Akhisarspor gençleriyle ilk sınavda

SÜPER Lig'den 2 yıl içinde TFF 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele ettiği bu ligde 11 yıl sonra ilk maçına yarın çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki sezonun ilk haftasında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Geçen sezon küme düştükten sonra takımdaki 9 yabancının yanı sıra yerlilerden Kadir, Doğukan, Orhan, Çekdar gibi isimlerin ayrıldığı Akhisarspor, transfer yasağı nedeniyle genç futbolcuların ağırlıkta kaldığı kadrosuna takviye yapamadı. Son olarak 19 yaşındaki sol bek Berat Onur Pınar'ın da Antalyaspor'a transfer olduğu Akhisar, ligde gençleriyle mücadele edecek.