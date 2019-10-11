Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor!
Son Dakika Spor Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor!

Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor!

1 saat önce

Antrenmanlarda takımla çalışan 21 yaşında, 1.74 boyundaki oyuncu teknik heyetten geçer not alırsa ocak ayında sözleşme imzalayacak.

Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor!, System.String[]

Antrenmanlarda takımla çalışan 21 yaşında, 1.74 boyundaki oyuncu teknik heyetten geçer not alırsa ocak ayında sözleşme imzalayacak.


Daha önce ülkesinde FC Atouga ve Portekiz'de Arouca ekiplerinin kadrolarında yer alan Soumah, Gine U17 Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı.


Sezona verilen milli maç arasında sakatların form tuttuğu yeşil-siyahlılarda, sakatlığı süren Taha ve Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda yer alan Cikalleshi dışında eksik bulunmuyor.


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Ankara Ticaret Odası, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 
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