Akhisarspor Golü Unuttu

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya 21 puanla düşme hattında son sırada giren Akhisarspor, bu sezon ligde ağları 27 kez havalandırabildi.





Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya 21 puanla düşme hattında son sırada giren Akhisarspor, bu sezon ligde ağları 27 kez havalandırabildi.



Yeşil-siyahlılarda Hollandalı forvet Elvis Manu, ligde 5 gol atarken Bokila 4, Regattin ve kadro dışı olan Josue 2'şer kez ağları sarstı. Yerli futbolculardan Zeki, Güray ve sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Mustafa Yumlu, 2'şer gol atarken devre arasında ileri uca transfer edilen Cikalleshi, ligde henüz golle tanışamadı. Akhisarspor'da sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılıp ara transfer döneminde İspanyol temsilcisi Malaga'ya satılan Ukraynalı Seleznyov'un ise ligde 3 golü bulunuyordu. Bu sezon ileri uçtaki sıkıntıyı defansta da yaşayan Ege temsilcisi, ligde yediği 44 golle kalesinde 48 gol gören Kasımpaşa'nın ardından rakip forvetlere en çok geçiş şansı tanıyan ikinci takım konumunda. - Akhisar

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