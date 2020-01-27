Akhisarspor golü unuttu - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor golü unuttu - Son Dakika Spor

Akhisarspor golü unuttu

6 saat önce

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor son 5 maçta gol sevinci yaşamadı.

Akhisarspor golü unuttu, System.String[]

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor son 5 maçta gol sevinci yaşamadı. Son olarak İstanbulspor'u 14. haftada 4-3 mağlup eden yeşil-siyahlılar Balıkesirspor, Boluspor, Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor maçlarını hem kazanamadı, hem de rakiplerine karşı gol sevinci yaşamadı. Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la golsüz berabere kalan Ege ekibi, Keçiörengücü ve Bursaspor'a ise tek golle boyun eğdi. Bu periyotta sadece 2 puan alabilen Akhisarspor lider Hatayspor'un 12, ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'un 6 puan gerisine düştü. Play-Off potasının da sınırına gelen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü İzmir'de oynayacaklarını Altınordu maçını kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi
TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor golü unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]