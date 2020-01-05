Akhisarspor güç depoladı - Son Dakika
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Akhisarspor güç depoladı

6 saat önce

Sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Akhisarspor, bu sabah yaptığı antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı.

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Sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Akhisarspor, bu sabah yaptığı antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı.


Sezonun ilk yarısını 27 puanla 6. sırada tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde bu sabah kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışan yeşil-siyahlı ekipte, uçağı rötar yaptığı için aktarma uçuşunu kaçıran İzlandalı futbolcu Bjarnasson henüz kampa katılmadı. Tecrübeli oyuncunun bu akşam takıma dahil olacağı öğrenildi. Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Akhisar, 12 Ocak tarihine kadar Antalya'da sezonun ikinci yarı çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA

Antalya, Belek, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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