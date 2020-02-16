Akhisarspor gücünü gösterdi - Son Dakika
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Akhisarspor gücünü gösterdi

7 saat önce

Süper Lig'e dönme hedefiyle başladığı TFF 1'nci Lig'de ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen ardından yaşadığı düşüşle Play-Off hattından çıkan Akhisarspor, 7 maçlık galibiyet hasretine lider Hatayspor deplasmanında son verdi.

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Süper Lig'e dönme hedefiyle başladığı TFF 1'nci Lig'de ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen ardından yaşadığı düşüşle Play-Off hattından çıkan Akhisarspor, 7 maçlık galibiyet hasretine lider Hatayspor deplasmanında son verdi. Geriye düştüğü gol düellosunu 3-2 kazanmayı başarıp rakiplerine tekrar göz dağı veren Akigo, Hatayspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini de tattırdı. Akhisar maçına kadar evinde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken yalnız 4 gol yiyen Hatay, ilk kez yenilmenin şokunu yaşadı. Bu galibiyetle ligdeki şampiyonluk yarışını kızıştıran Akhisarspor, Play-Off hattında tekrar iddialı konuma geldi.

Yeni takımıyla çıktığı ilk iki maçta 1 puanla yetinip zorlu Hatay deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, diriliş sınavını kazandıklarını söyledi.Deplasmanda önemli futbolcularının cezalı olmasına rağmen kazanan yeşil-siyahlılarda, "Bu maç 3 puanın çok ötesindeydi" açıklamasını yapan tecrübeli teknik adam, "Diriliş maçını kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın özgüveni arttı. Bu galibiyet taraftarlarımızın yüzünü güldürüp takıma yeniden güvenmelerini sağladı. Bize büyük bir moral ve atmosfer değişimi getirdi. Evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız üst üste Fatih Karagümrük ve Giresunspor maçları var. Bunları da kazanmak istiyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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