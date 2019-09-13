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Akhisarspor için kazanma zamanı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor'la oynadığı sezonun ilk maçını kazandıktan sonra Bursaspor ve Altınordu karşılaşmalarında galibiyete hasret kalan Akhisarspor, Menemenspor'la çıkacağı Ege derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

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TFF 1'inci Lig'de Adanaspor'la oynadığı sezonun ilk maçını kazandıktan sonra Bursaspor ve Altınordu karşılaşmalarında galibiyete hasret kalan Akhisarspor, Menemenspor'la çıkacağı Ege derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Hücum hattında yaşadığı sıkıntıyı transfer döneminin son haftalarında Bosna Hersek Milli Takımı'nda forma giyen İrfan Hadzic'i ve ligin en tecrübeli gol ayaklarından Muhammet Reis'i alarak çözen, kadro dışı kalan Cikalleshi'yi de affeden Akhisar, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmek istiyor. Ligin en iyi ve en tecrübeli kadrolarından birine sahip olduklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bu ligde tecrübeli takımlar şampiyon oluyor. Menemen maçıyla birlikte seri başlatmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
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