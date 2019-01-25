Son Dakika Haberleri: Akhisarspor İçin Kritik Randevu

Akhisarspor İçin Kritik Randevu

19 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında esami listesine 13 yabancı futbolcu yazmasının ardından 3-0 hükmen yenik sayılan ve 17 puanla düşme potasında kalan Akhisarspor pazar günü, Çaykur Rizespor'la bıçak sırtı maça çıkacak.

Akhisarspor İçin Kritik Randevu, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında esami listesine 13 yabancı futbolcu yazmasının ardından 3-0 hükmen yenik sayılan ve 17 puanla düşme potasında kalan Akhisarspor pazar günü, Çaykur Rizespor'la bıçak sırtı maça çıkacak. 

Bu sezon bir türlü alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılar en önemli rakiplerinden lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan arayacak. Akhisarspor rakibini yendiği takdirde hem umutlanacak, hem de sezon sonunda olası bir ikili averaj durumunda avantajı eline geçirecek. 

Ege ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını, takımın oldukça moralli olduğunu dile getirdi. Arslan, "Zor bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizle aramızda 2 puan fark var. Futbolcularıma inanıyorum. Umarım istediğimiz skoru alıp evimize döneriz" diye konuştu. 

Akhisarspor'da cezalı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bilal, Mustafa Yumlu, Eray, Kadir ve Dany görev yapamayacak. Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic ise görev verilmesi halinde ilk kez sahadaki yerini alabilecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündeme Geldi

Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:57:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor İçin Kritik Randevu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]