Son Dakika Haberleri: Akhisarspor ile Görüştüm"

Akhisarspor ile Görüştüm"

1 saat önce

İsmi bir süredir Akhisarspor ile anılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Akhisarspor ile Görüştüm
İsmi bir süredir Akhisarspor ile anılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Akhisarspor ile görüştüğünü ifade ederek, "Akhisarspor ile dün görüşme yaptık. Rakamsal boyutu onlar değerlendirecek. Ben yapabileceğim fedakarlığı yaptım. Kulübün kendi düşünceleri, netleşince kesinleşecek" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Ege, Hamza Hamzaoğlu, Güncel
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