Akhisarspor ilk 2 yarışından uzaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor ilk 2 yarışından uzaklaştı - Son Dakika Spor

Akhisarspor ilk 2 yarışından uzaklaştı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde zirve yolundaki önemli rakiplerinden Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor, Süper Lig yarışında ağır yara aldı.

Akhisarspor ilk 2 yarışından uzaklaştı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de evinde zirve yolundaki önemli rakiplerinden Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor, Süper Lig yarışında ağır yara aldı. Bu yenilgiyle galibiyet hasretini 5 maça çıkaran yeşil-siyahlılar bir türlü toparlanamadı. Son galibiyetini 15'inci haftada İstanbulspor'u 4-3 yenerek elde eden Akhisarspor; Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la berabere kalırken, Keçiörengücü ve Bursaspor'a kaybetti. Akhisarspor, bu sezon evinde de ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Yeşil-siyahlıları yıkan golü ise eski yıldızı Seleznyov kaydetti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Son haftalarda gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bunun stresini yaşıyoruz. Sahamızdaki ilk yenilgiyi aldık. Maçta mağlup olmayı hak etmemiştik. Rakibin zaten tek pozisyonu var ve gol oldu. Maçın ikinci yarısında, gol yedikten sonraki bölümde çok baskı yaptık. 29-30 ortamız var ama bir türlü o topu içeriye sokamadık. Topu içeriye sokamadığımızda bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Lig uzun bir maraton ve bizim galibiyete çok ihtiyacımız var. Daha fazla çalışacağız, yaptığımız hataları daha fazla irdeleyeceğiz ve bu üzüntülü durumdan bir an önce çıkacağız" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi
Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:50:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor ilk 2 yarışından uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]