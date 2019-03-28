Son Dakika Haberleri: Akhisarspor İlki Başarmaya Çalışacak

Akhisarspor İlki Başarmaya Çalışacak

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 27 sezondur son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren takımlar sezon bitiminde küme düştü.

Akhisarspor İlki Başarmaya Çalışacak, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de 27 sezondur son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren takımlar sezon bitiminde küme düştü. Bu sezon 21 puanla puan tablosunda son sıra olan 18'inci basamağa demir atan Akhisarspor, ligde kalırsa yıllar sonra bir ilki başaracak. Ligde 1990-91'de Karşıyaka, 1991-92'de Samsunspor, 1992-93'de Konyaspor, 1993-94 sezonunda Karabükspor, 1994-95'te Adana Demirspor, 1995-96'da Eskişehirspor, 1996-97'de Zeytinburnu, 1997-98'de Vanspor, 1998-99'da yine Karabükspor, 1999-2000'de tekrar Vanspor, 2000-01'de Siirt Jetpa, 2001-02'de Yimpaş Yozgatspor, 2002-03'te Kocaelispor, 2003-04'te Elazığspor, 2004-05'te Akçaabat Sebatspor, son 8 haftaya düşme hattında son sırada girip sezon sonu kurtulamadı.

2005-06'da Diyarbakırspor, 2006-07'de Sakaryaspor, 2007-08'de Kasımpaşa, 2008-09'da Hacettepe, 2009-10'da Ankaraspor, 2010-11'de Kasımpaşa, 2012-13 ve 2015-16 sezonlarında Mersin İdmanyurdu, 2013-14'te Kayserispor, 2014-15'te Balıkesirspor, 2016-17'de Adanaspor ve geçen sezon yine Karabükspor, son 8 maça 18'inci basamakta girip küme düşen takımlar oldu. Süper Lig'de 7'nci ve tarihinin en kötü sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak. Önünde zorlu maçları bulunan Akhisarspor, son 8 haftada düşme hattındaki direkt rakipleri olan Göztepe, BŞB Erzurumspor ve Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor küme düşerse tarihinde ilki yaşayacak. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Samsunspor, Karşıyaka, Karabükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin En Değerli İsmi Moses Karius'un Değeri 5 Milyon Euro Düştü Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı Manchester United, Solksjaer İle 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor İlki Başarmaya Çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]