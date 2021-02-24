Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından

24.02.2021 22:00
Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, "Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Oyuncularım bunu hiç hak etmediler. Çok iyi takım savunması yaptık. Bunun neticesinde kalemizde sadece gol pozisyonu sağlanan bir orta oldu onun dışında pozisyon vermedik. İstanbulspor çok güçlü bir takım. Oyuncularım bütün karakterlerini ortaya koydular, çok iyi mücadele ettiler. Maçtan önce konuştuğumuz hemen hemen her şeyi yaptılar. Ama futbolda o 3 direğin arasına top atamadığınız zaman maalesef olmuyor. Pozisyonlarımız da var. Değerlendirmemiz gerekiyor. Futbolun adaleti yok. Bizim de bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüm. Sonuç açısından hiç adil bir durum değil. 2. yarıda kalecinin sakatlandığı pozisyonda izleyenler yüzde yüz penaltı diyorlar. İlk yarıda da ele çarpan bir top var. Hocaya sormuş oyuncularım ayağında geldi demiş. Bize verilen penaltılarda hiç oradan buradan geldi olmuyor direkt çalıyorlar. Hakemlerin de biraz daha adil olması gerekiyor. Hatasız maçlar yönetmeleri gerekiyor. Canımız yanıyor. Bu maçların telafisi yok. Oynadığımız bu maçlar hayati maçlar. Günah yani. Biraz daha adil olmaları gerekiyor. Oyuncularımız tekrar kutluyorum" şeklinde konuştu.

Orhan Çıkrıkçı: "Oyuncularımı tebrik ederim"

Müsabakayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise "Zor bir maçtı özellikle Akhisar kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Buradan 3 puanla ayrıldık oyuncularımızı tebrik ederim. Hafta sonu Eskişehirspor ile deplasmanda maçımız var. Ona da iyi hazırlanıp oradan da galip gelmeyi istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Bundan sonra Akhisar'a da başarılar dilerim" açıklamasını yaptı.

"Hakemleri eleştirmeye kalkarsak sonunu getiremeyiz"

Bir gazetecinin Ertuğrul'un pozisyonunun penaltı olup olmadığı ile ilgili yönelttiği soruya Çıkrıkçı şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum belki televizyonda farklı görürüz ama hakemleri eleştirmeye kalkarsak. Şimdi biz de saymaya kalkarsak sonunu getiremeyiz. Hepimiz eleştiriyoruz ama sonuçta onlar da insan yolumuza devam edeceğiz." - MANİSA

Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından
Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın
İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum         
21:47
İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı         
21:34
Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu         
21:14
CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu         
20:28
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:00
AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız         
17:44
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor         
13:36
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 22:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei