Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı "ekonomik" oynadıklarını belirterek, "Sakatlarımız ve eksiklerimiz var. Dar bir kadro ile maç oynamak zorunda kaldık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu unvanını taşıdıklarına dikkati çekerek, bu unvanlarından ötürü turnuvaya büyük önem verdiklerini ve her maça ayrı bir sorumlulukla çıktıklarını söyledi.



Geçen senenin şampiyonu olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini anımsatan Arslan, "Bu kupa bizi Avrupa'ya taşıdı, tarihimizde bir ilkti. Ben kupayı bu yüzden çok önemsiyorum ve bu turnuvaya değer katmak istiyoruz." diye konuştu.



Arslan, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajını korumak için sahaya çıktıklarını anlatarak, "Bu yüzden biraz ekonomik oynamayı düşündük. Sakatlarımız ve eksiklerimiz var. Dar bir kadro ile maç oynamak zorunda kaldık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Bu saatten sonra iyileşen ve yeni gelen oyuncularla lige devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Her iki takım adına iyi bir oyun oldu"



İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da her iki takım için de lig mücadelesinin daha önemli olduğunu ve maça bu düşünceyle çıktıklarını belirterek, dengeli bir müsabaka oynandığını ifade etti.



İlk yarıda karşılıklı kontrollü bir oyun oynandığını dile getiren Karaman, "Maçta zaman zaman tansiyon yükseldi, tansiyonun düşmesinde Cihat hocaya teşekkür ederim. Her iki takım adına iyi bir oyun oldu." dedi.



Karaman, müsabakada fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularına şans verme imkanı bulduğuna işaret ederek, "Uzun süredir sakat olan Hasan Hüseyin Acar'ı oynattık, henüz 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girdi. İkinci yarı ciddi pozisyonlarımız var, birini değerlendirseydik maçın gidişatı değişirdi. Akhisarspor'a başarılar dilerim" diye konuştu.

