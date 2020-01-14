Akhisarspor iyi başlayacak - Son Dakika
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Akhisarspor iyi başlayacak

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ilk yarının son 3 maçında galibiyete hasret kalıp devreyi 27 puanla beşinci sırada tamamlayan Akhisarspor, maratonun ikinci etabına 3 puanla başlayıp ardından seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

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TFF 1. Lig'de ilk yarının son 3 maçında galibiyete hasret kalıp devreyi 27 puanla beşinci sırada tamamlayan Akhisarspor, maratonun ikinci etabına 3 puanla başlayıp ardından seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. İlk yarıda 27 puan toplayıp lider Hatayspor'un 9, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 3 puan gerisinde kalan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, artık iyi futbollarını seri galibiyetlerle süslemeleri gerektiğini söyledi.

Devre arası kamp döneminde hücum varyasyonları üzerine çalışan Akhisar'da Altıparmak, "Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek lige iddialı ve moralli girmek istiyoruz. Transfer yapamasak da mevcut kadromuz Süper Lig hedefine ulaşacak güçte" dedi.

Akhisarspor, transfer yasağı nedeniyle ara transfer döneminde takviye yapamadı. Yönetimin yasağı kaldırmak için temasları sürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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