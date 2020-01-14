Akhisarspor iyi başlayacak

İlk yarıda 27 puan toplayıp lider Hatayspor'un 9, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 3 puan gerisinde kalan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, artık iyi futbollarını seri galibiyetlerle süslemeleri gerektiğini söyledi.



Devre arası kamp döneminde hücum varyasyonları üzerine çalışan Akhisar'da Altıparmak, "Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek lige iddialı ve moralli girmek istiyoruz. Transfer yapamasak da mevcut kadromuz Süper Lig hedefine ulaşacak güçte" dedi.



Akhisarspor, transfer yasağı nedeniyle ara transfer döneminde takviye yapamadı. Yönetimin yasağı kaldırmak için temasları sürüyor.