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Akhisarspor kaçamadı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti.

Akhisarspor kaçamadı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti. Galip gelebilse 24 puanla adını direkt Süper Lig hattına yazdıracak Akhisar, 22 puanda kaldı. Kaçan galibiyete rağmen oyuncularını tebrik eden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Galibiyete uzanamasak da rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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