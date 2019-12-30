Akhisarspor kahroldu - Son Dakika
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Akhisarspor kahroldu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 7 maçlık yenilmezlik unvanını Ankara'daki Keçiörengücü deplasmanında kaybeden Akhisarspor, şampiyonluk hedeflerken ilk devreyi zirvenin 9 puan gerisinde beşinci sırada tamamladı.

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TFF 1'inci Lig'de 7 maçlık yenilmezlik unvanını Ankara'daki Keçiörengücü deplasmanında kaybeden Akhisarspor, şampiyonluk hedeflerken ilk devreyi zirvenin 9 puan gerisinde beşinci sırada tamamladı. Liderliğe kadar yükseldiği ligde haftalardır beraberliklerle yaşadığı puan kayıplarına rağmen ilk 2 yarışından kopmayan Akhisar, son hafta ağır darbe aldı. Özellikle orta sahada önemli eksiklerle çıktığı maçta rakibin tek golüne engel olamayan yeşil-siyahlılar, ikincilik fırsatını teperek 27 puanda kaldı. Akhisarspor, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığı son 3 maçta gol dahi atamayıp taraftarını kahretti.Akhisarspor'da, "Kazanıp ligi ikinci bitirmek istiyorduk" diyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Oyunun geneline baktığınızda zaten maçın ilk yarısı 5-0 biter. Maçın genelinde rakibe verdiğimiz tek pozisyon gol oldu. Oynamaya çalışan, pozisyon üreten takımdık. Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun. Futbol böyle, atamazsan atıyorlar. Çok üzgünüz ama lig uzun bir maraton, ikinci yarı çok çetin, daha zor geçecek. Daha fazla çalışacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefimizden herhangi bir sapma yok. Sonuna kadar da bu işi kovalayacağız" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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