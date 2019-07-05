Akhisarspor, kaleci Gökhan Değirmenci ile anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:09 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Boluspor
'dan kaleci Gökhan Değirmenci
'yi kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Altay
'da profesyonel futbol hayatına başlayan 30 yaşındaki kaleci, daha önce Kayserispor
, Kayseri Erciyesspor
, Göztepe, Gaziantepspor
ve son olarak Boluspor'da forma giydi.
Kariyerinde Türkiye
'de çeşitli lig kategorilerinde 186 müsabakaya çıkan file bekçisi, kalesinde 227 gol gördü.
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