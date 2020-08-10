Akhisarspor kan kaybediyor

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig hedefini dramatik bir şekilde ıskaladıktan sonra sözleşmesi biten teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırıp Cem Kavçak'ı yuvaya döndüren Akhisarspor'da kadrodan kopmalar sürüyor.

Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil-siyahlılarda takımın en tecrübeli isimlerinden Ergin Keleş'den sonra Muhammet Reis'le de yolların ayrıldığı resmen açıklanırken sözleşmesi sürmesine rağmen birçok teklif alıp ayrılacağı belirtilen Erhan Çelenk'in durumu netleşmedi. Akigo'da yönetim sözleşmesi biten Eray Ataseven'le bu hafta masaya oturacak. Akhisar'da geçen sezon Erhan attığı 9 golle takıma çok önemli bir skor katkısı vermiş, Ergin de 3 gol kaydetmişti.

- Akhisar