Akhisarspor kararı bekliyor
6 saat önce
DÜNYA çapında tüm sosyal hayatı kilitleyen koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada bazı Süper Lig takımları gruplar halinde antrenmanlara yeniden başlarken TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışındaki Akhisarspor, sahaya inmek için Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekliyor.
DÜNYA çapında tüm sosyal hayatı kilitleyen koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada bazı Süper Lig takımları gruplar halinde antrenmanlara yeniden başlarken TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışındaki Akhisarspor, sahaya inmek için Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekliyor. Antrenmanlara başlangıç tarihini daha önce süresiz olarak erteleyen yeşil-siyahlı ekip Futbol Federasyonu'ndan çıkacak karara göre hareket edecek.
Teknik direktör Yılmaz Vural, "Tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor. Ancak haziran ayıyla birlikte yavaş yavaş normale dönüleceğine inanıyorum. Takım antrenmanı yapmadan geçen neredeyse 1.5 ay oldu. Tüm takımların bu eksiği kapatmak için zamana ihtiyacı var. Bizim ligimizde oynanmamış 6 hafta kaldı ve haziran ayında seyircisiz de olsa lig yeniden başlarsa bu maçlar kısa sürede tamamlanabilir. Daha önce 1 ay içinde 6 maç oynadığımız oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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