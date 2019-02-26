Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Akhisarspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

3 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş müsabakasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Akhisarspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş müsabakasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Cem Kavçak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma çalışması ve çift kale maç yaptı. Yarın sabah yapılacak ter idmanı sonrası saat 13.45'de karayolu ile İstanbul'a hareket edecek olan yeşil-siyahlılarda; Aykut Çeviker, Cocalic, Manu, Fatih Öztürk, Bokila salonda çalışırken, sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Dany, Eray, Güray, Vrsajeviç ve Lopes kadroda yer alamayacak.

28 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Akhisarspor, ilk maçta rakibini Cikalleshi (2) ve Josue'nin golleriyle 3-1 mağlup etmişti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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