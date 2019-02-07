Akhisarspor, Kasımpaşa'yı Yıktı

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa
'yı 3-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Sadıku'nun kafayla kalecisine gönderdiği geri pas kısa düşünce topa hareketlenen Regattin, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ramazan son anda yatarak meşin yuvarlağı Regattin'in önünden kornere tokatladı. 15. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleci Ramazan'ın geçen topu Kasımpaşa savunmasında Veigneau son anda çizgi üzerinde kafayla çıkardı. 19. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Barbosa kafayla arkadaşı Sissoko'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinde bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağın gole gitmesini önledi. 31. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Tarkan
'ın ceza yayının içinden kaleye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih
'te kaldı. 41. dakikada Akhisaspor atağında sol kanattan Barbosa'nın kavisli ortasında altıpas içerisinde Cikalleshi'nin rakibinden önce kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinde ağlarla buluştu. 1-0 51. dakikada Josue'nin baskısıyla Kasımpaşa savunmasından topu kapan Aykut, hemen önündeki arkadaşı Cikalleshi'ye pas çıkardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 54. dakikada Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 73. dakikada Akhisarspor atağında Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat
, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0 79. dakikada Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında kaleci Fatih elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih'i geçen topu çizgi üzerinde Musa çıkardı ve mutlak golü önledi. 90+3. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı önünde Özgür'ün kafayla indirdiği topa Hajradinovic, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez
xx, Mustafa Savranlar xx Akhisarspor: Fatih xx, Musa xx (Güray dk. 83 xx), Caner xx, Lopes xx (Rotman dk. 89 ?), Zeki xx, Sissoko xx, Aykut xx, Barbosa xx, Josue xxx (Manu dk. 81 xx), Regattin xxx, Cikalleshi xxx Yedekler: Lukac, Bora
, Onur, Serginho, Kadir, Bilal, Vrsajevic Teknik Direktör: Cihat Arslan
Kasımpaşa: Ramazan x, Veigneau x (Özgür dk. 83 ?), Veysel x, Youssef x, Popov xx, Pavelka xx, Sadiku x (Hajradinovic dk. 64 xx), Koita x, Trezeguet x, Tarkan x (İlhan dk. 78 x), Perica x Yedekler: Scuffet, Eray, Josue Sa, Hasan, Uğurcan, Hafez, Azad Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Cikalleshi (dk. 41 ve 51), Josue (dk. 73 pen.) (Akhisarspor), Hajradinovic (dk. 90+3) Kasımpaşa Sarı kartlar: Musa (Akhisarspor), Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Ersan Erdoğan/İHA)