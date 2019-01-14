Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Kayseri'de Avantaj Peşinde

Akhisarspor, Kayseri'de Avantaj Peşinde

1 saat önce

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Akhisarspor, Kayseri'de Avantaj Peşinde, System.String[]
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.

Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven yarınki maçta forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor

Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:17:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Kayseri'de Avantaj Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]