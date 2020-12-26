Akhisarspor kazanmak zorunda
26.12.2020 12:04
TFF 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor, yarın 8 maçtır kaybetmeyip haftaya lider başlayan Giresunspor önünde çıkışa geçmeye çalışacak.
TFF 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor, yarın 8 maçtır kaybetmeyip haftaya lider başlayan Giresunspor önünde çıkışa geçmeye çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. 28 Kasım'daki Ankaraspor mücadelesinden yaklaşık 1 ay sonra ilk iç saha maçına çıkacak yeşil-siyahlılarda cezalı Hadzic ve Vrsajevic ile sakat Hasan Ali forma giyemeyecek, Taha'nın ise durumu belirsiz. Ligde Akhisarspor 13 puanla düşme sınırında yer alırken, Giresunspor 29 puan topladı. Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, rakip ayırt etmeksizin kazanmak istediklerini söyledi.
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