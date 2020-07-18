Akhisarspor-Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu. Mücadele sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Bu akşam oynadığımız maçla birlikte sonuçların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor zaten. Rakiplerimizin sonuçlarını duyunca biraz motivasyon düşüklüğü oldu tabi ama 3-0'lık maçı ikinci devre yeni giren oyuncularla birlikte 4-3'e kadar getirdik hatta penaltıyı kaçırmasak maç farklı bir sonuca da gidebilirdi. Oyuncularımıza artık bu son virajda kendi fiziksel ve taktiksel yeteneklerinin ne olduğunu anlaması açısından iyi bir sınav oldu. Her şeye rağmen ikinci devre sonucu değiştirmek adına üstün gayret gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlla kazandıktan sonra bir takım tebrik edilmez. Onlarla bütün sezon boyunca hep birlikte verdiğimiz bu önemli mücadelede hakikaten bütün sıkıntılara rağmen takımımızı en azından Play-Off'a götürmek az bir şey değildir. Biz devraldığımızda önümüzdeki takımlarla 13-14 puan fark vardı. Bir-iki tane maç kaybetmemiş olsaydık belki bugün başka şeyleri konuşacağımız bir toplantıyı yapabilmiş olurduk. Ben Keçiörengücü takımını da kutluyorum" dedi.

" Play-off'a kalmış takımlarımızı kutluyorum"

Play-Off'a kalmanın da büyük başarı olduğunu vurgulayan Vural, "Artık Play-Off'lara geldik. Bugün aldığımız sonuç olumsuz olsa bile bizim ligdeki konumumuzu değiştirmedi. 4. sırada bitirdik. Kural diyor ki 3. takım 6. sıradaki takım ile oynayacak. 4. takım 5. sıradaki takım ile oynayacak. Bugünkü puan cetveline baktığımıza ligi tamamlayan Hatayspor ve Erzurumspor takımını yürekten kutluyorum. Bu zorlu süreci hep beraber tamamlamış olduk. Hiç kolay bir süreç değildi. Verilen kararlar demek ki isabetli olmuş. Bakıldığında önümüzdeki sene bu iki takımımızın da Süper Lig'de inşallah başarılarının devamını, çıktıkları ligden bir daha geri dönmemek üzere bu başarıların pekiştirmelerini umuyorum. Bize gelince bu sıralama içerisinde Bursaspor'u düşünürken Karagümrük takımıyla eşleşmiş olduk. Demirspor takımı da Bursaspor ile eşleşmiş oldu. Play-Off'a kalmış takımlarımızı kutluyorum. Diğer takımlarımızı da centilmenlik içerisinde ligi tamamladıkları için kutluyorum. Akhisarspor olarak Play-Off'ları geçip finalde kazanan takım olmayı umuyoruz" diye konuştu.

Keçiörengücü cephesi

Ligdeki iddialarının 2 hafta önce Hatayspor maçıyla bittiğini hatırlatan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise "Geçen hafta kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, ligi 8. sırada ve mağlup olmadan iki haftayı bitirebilmekti. İçerideki Karagümrük müsabakası ve bugün oynadığımız Akhisar müsabakasıyla bu hedefi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki ilk senemizde herkeste TFF 1.Lig'de Keçiörengücü kümede kalabilir mi endişesi vardı. Pandemi sürecinden sonra 6 maçlık bir final belirlemiştik. 6'da 6 yapıp play-off'a kalmanın umudu vardı. Bunu bir tek Hatayspor kaybıyla 6 maçın 5'ini kazandık. Rakiplerimiz hata yapmadı, maçlarını kazandı. Hatayspor'a karşı da çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. 90+3'te kaçırdığımız çok net bir gol pozisyonun sonrasında kaptırdığımız top, kalemizde gol oldu ve 1-0 kaybettik. Sezon boyunca iyi şeyler yaptık. Akhisar'da kaliteli bir takım, süper ligden bir çok profesyonel oyuncusu var. Bugün ben buradan iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Hem de bir sevincim var. Akhisar takımının çarşamba ve pazar günü iki tane maçı var. Onlar öncesinde bir sakatlık yaşamadılar. Hiçbir sakatlık olmadan bugünü bitirmek bizim için en mutlu olaylardan biriydi" ifadelerini kullandı. - MANİSA