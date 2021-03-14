Akhisarspor kendine geldi
14.03.2021 11:46
Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenilediği kadrosuyla üst üste 5 mağlubiyet alarak taraftarını kahreden Akhisarspor, geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenip silkindikten sonra en önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor engelini de deplasmanda aştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenilediği kadrosuyla üst üste 5 mağlubiyet alarak taraftarını kahreden Akhisarspor, geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenip silkindikten sonra en önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor engelini de deplasmanda aştı. Rakibini 20 yaşındaki altyapı patentli stoper Doğukan Nelik'in 83'üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden Akhisar, 2'de 2 yaparak düşme hattından kurtulmak için umutlandı.
Bu sezon vitrine çıkan Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Fırat Gül de takımının dümeninde çıktığı 3 maçta 2 galibiyetle taraftara güven verdi. Ligde bir ara kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akhisar, son 8 hafta öncesi 25 puana ulaştı.
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