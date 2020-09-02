Akhisarspor kongreye gidiyor

TFF 1'inci Lig'de içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtuluş yolları arayan Akhisarspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre için resmi başvuruda bulunan Fatih Karabulut yönetimi tarihin netleşmesi için onay beklediklerini açıkladı. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor, kadrosundaki mevcut futbolcuların alacaklarını ödeyebilmek için de kaynak arıyor.