Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı - Son Dakika

Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında sahalara dönecek olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin korona virüs testi pozitif çıktı.

Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında sahalara dönecek olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin korona virüs testi pozitif çıktı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor korona virüs şokuyla sarsıldı. Yarın Altay deplasmanında yeşil sahalara dönmeye hazırlanan takıma yaptırılan testlerde 67 yaşındaki Teknik Direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde korona virüse rastlandı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'yla da temasa geçtiği öğrenilen kulüp yönetiminin yeniden test yaptırdığı öğrenildi. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçın erteleme ihtimali bulunuyor.


Ayrıca yapılan 2. testlerin pozitif çıkması durumunda tüm takımın 14 gün karantina altına alınması bekleniyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır. Yeni gelişmeler oldukça bilgilendirme yapılacaktır" dedi.


Öte yandan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 13 Mayıs'ta yapılan testlerin ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmıştı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı - Son Dakika Spor
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