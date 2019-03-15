Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Kritik Dönemeçte

Akhisarspor Kritik Dönemeçte

7 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan Akhisarspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan Akhisarspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda, Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cocalic, Mustafa, Eray ve Cikalleshi'nin yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve Josue mücadelede forma giyemeyecek. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, 2. kategori 10, 3. kategori 6, 5. kategori ve kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. Düşme potasının üzerinde yer alan Bursaspor'la arasında 7 puan fark bulunan Ege ekibinde teknik direktör Cem Kavçak, evlerinde galip gelip milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Kavçak, "Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Kazanıp umudumuzu korumak istiyoruz, takıma inanıyorum" dedi. 

Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;

"Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila" - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

Spor
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