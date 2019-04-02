Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Kupada Moral ve Avantaj Arıyor

Akhisarspor Kupada Moral ve Avantaj Arıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir performans sergileyen Akhisarspor, yarı final ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak.

Akhisarspor Kupada Moral ve Avantaj Arıyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir performans sergileyen Akhisarspor, yarı final ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ege temsilcisinde sezonu kapatan Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, sakatlığı bulunan Musa Nizam ve babasının vefatı nedeniyle Portekiz'e giden Lopes forma giymeyecek. Sakatlıktan çıkan Cikalleshi'nin ise riske edilmesi beklenmiyor.

Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Akhisar, bu yıl da adını son 4 takım arasına yazdırdı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Ümraniyespor ise ilk 3 turu geçtikten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk kez yarı finale çıkmanın gururunu yaşadı. Maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalist olacak. Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, kupada hedeflerinin yine finale çıkmak olduğunu söyleyip, "Önce kupada final için avantaj yakalayacağız ardından ligdeki Göztepe maçına konsantre olacağız" dedi. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:52 Kaynak: DHA

Spor
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