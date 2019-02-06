Akhisarspor Kupada Yara Saracak

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş
, Çaykur Rizespor
ve Medipol Başakşehir
'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor yarın Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa
ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat
düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany
ve Bilal forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu.
Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan
, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi. Arslan, "Geçen sezon Türkiye Kupası
'nı müzemize götürüp tarihi bir başarı elde ettik. Kasımpaşa karşısında avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ardından pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
'un karşısına çıkacağız. Bu karşılaşmalardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılar kupada Fatih Karagümrük
ve Kayserispor
'u eledi. Kasımpaşa ise Batman
Petrol, Menemen
Belediye ve Alanyaspor
'u saf dışı bıraktı.
Akhisarspor muhtemel on biri şöyle;
"Fatih-Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Rotman, Aykut, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi" - İzmir