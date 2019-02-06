Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Kupada Yara Saracak

Akhisarspor Kupada Yara Saracak

30 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor Kupada Yara Saracak, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany ve Bilal forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. 

Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi. Arslan, "Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzemize götürüp tarihi bir başarı elde ettik. Kasımpaşa karşısında avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ardından pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacağız. Bu karşılaşmalardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılar kupada Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u eledi. Kasımpaşa ise Batman Petrol, Menemen Belediye ve Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. 

Akhisarspor muhtemel on biri şöyle;

"Fatih-Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Rotman, Aykut, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi" - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Başakşehir, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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