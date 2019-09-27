Akhisarspor kupaya ilk maçta veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 yılın finalisti olan, kupayı 2018'de müzesine götürüp tarih yazan Akhisarspor, bu sezon kupaya henüz ilk maçta veda etti. Dev organizasyonda 2017-18 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerini eleyip tarihinde ilk kez kupaya uzanırken bu sayede ilk kez de UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı başaran Akhisar, geçen sezon da başarısını sürdürdü. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşmesine rağmen Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finale çıkıp kupayı Galatasaray'a kıl payıyla kaybeden yeşil-siyahlılar bu sezon ise büyük bir şok yaşadı.

Kupaya 3. Eleme Turu'ndan itibaren dahil olan Akhisar, seri başı olarak 2. Lig'den rakibi Bayburt Özel İdarespor'u ağırladı. Rakibine normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenilip elenen Akhisar, bu kez tarihi başarılar yaşadığı kupaya erken veda etti. Sezon öncesi oluşturduğu güçlü kadroyla TFF 1. Lig'de zirve ortağı olmasına rağmen kupada 2. Lig temsilcisine elenmenin şokunu yaşayan Akigo'da ligde daha önce penaltıdan 2 gol bulan Burhan, seri penaltılarda kullandığı atışı kaçırdı. Sakatlıktan çıkan Bjarnason da penaltıyı değerlendiremedi.

ALTIPARMAK OYUNCULARINA KIZDI

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ziraat Türkiye Kupası'ndan henüz ilk maçta elenmelerinin ardından ligde az süre alan oyuncuların buldukları fırsatı iyi değerlendiremediklerini söyledi. Kupada böyle bir sonucu beklemediklerini dile getiren Altıparmak, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha ciddi olmalı, daha iyi oynamalıydık. Ligde oynamayan isimlerin performansını beğenmedim. Artık tamamen bizim asıl hedefimiz olan lige konsantre olacağız. Bizim hedefimiz ligde şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek" dedi.

ŞANSSIZ TAHA

Akhisarspor'da Bayburt maçından 2 gün önce baba olarak ikinci kızını kucağına alan Taha, şanssız bir sakatlık yaşadı. Maçın 35. dakikasında ayak bileğine darbe alarak oyundan çıkmak zorunda olan tecrübeli ön liberonun bileğinde çatlak oluştu. Taha'nın yaklaşık 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.