Akhisarspor, Lideri Konuk Edecek
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir
'i ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Hüseyin Göçek
düdük çalacak.
Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa
ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu
, Dany Nounkeu
ve Eray Ataseven
forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında İstanbul
'da oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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