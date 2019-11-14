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Akhisarspor lige ağırlığını koyacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi.

Akhisarspor lige ağırlığını koyacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi.

Mutlak şampiyonluk ve bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen yeşil-silahlılarda zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını belirten Altıparmak, "İlk yarıyı üst sıralarda bitirmemiz şart. Ligde haftalarca zirve hattındaydık. Son 3 maçta 28 net pozisyonumuz var ancak galip gelemedik. İyi bir tempo yakaladık ve artık bunu skorlara da tekrar yansıtacağız. Ara transfer döneminde gerekli gördüğümüz birkaç takviyeyi yaparak Süper Lig hedefine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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