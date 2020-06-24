Akhisarspor lige odaklanacak

Yılmaz Vural, futbolcular ve kulüp çalışanlarının Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina süreci devam ederken, 12 isme dün yeniden PCR testi yapıldı.

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