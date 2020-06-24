Akhisarspor lige odaklanacak

Yılmaz Vural, futbolcular ve kulüp çalışanlarının Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina süreci devam ederken, 12 isme dün yeniden PCR testi yapıldı. Akhisarlılar, üst üste 2 test sonucu negatif çıkarsa taburcu edilecek.
Ligde Altay mağlubiyetiyle 45 puanda kalıp ilk 2 hattının 5 puan gerisine düşen Akhisarspor, eksiklerinin çokluğuna rağmen bu hafta pazar günü Ümraniyespor'u yenerek yara sarmaya çalışacak. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala, 9 gün içinde hayati öneme sahip 3 karşılaşmaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Yılmaz Vural'ın yokluğunda antrenör Mehmet Demirtaş ve yönetim takımı motive etmeye çalışıyor.