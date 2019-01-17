Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Maçı Hazırları Tamamlandı

Akhisarspor Maçı Hazırları Tamamlandı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Akhisarspor Maçı Hazırları Tamamlandı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e, ardından kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maçın kadrosuna şu isimleri dahil etti:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Sabah, Beşiktaş, Spor
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