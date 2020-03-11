Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu - Son Dakika Spor

Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.

Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Adana Demir spor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor'u konuk etti. Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:05:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]