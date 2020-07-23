Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika

Akhisarspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı.

Akhisarspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın çalıştırıcıları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, dışarıdan gelen seyircilerin desteğiyle oynadıklarını söyleyerek, "İki 90 dakikalık bir oyundu. Birinci 90 dakikayı berabere bitirdik. Yaptığımız hatalardan dersler çıkartarak, bu hataları telafi ettirip, pazar günü galibiyetle Akhisar'dan dönmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Süper Lig. Dış güçler ne kadar baskı yaparsa yapsın bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Ben bu işi 1983 senesinden beri yapıyorum. Antrenörlük hayatımda ince ince doğrandığımı bu sene gördüm. Bu sene maalesef hakemler bizim sahamızda yapmadıklarını bırakmadılar" ifadelerini kullandı.Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise 18'inci dakikada doğru bir penaltı kararı sonrasında geriye düştüklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bunun üstüne 19'uncu dakikada bir problem yaşadık. Ramazan'ın kesinlikle kasti bir tavrı yok. Futbol kazası. Erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sonra akan oyunda 35'inci dakikada mükemmel bir kafa golüyle devre 1-1 bitti. İkinci yarı hücum presle golü attık ama 80'inci dakikada Koray'ın attığı güzel bir gol var. 3-2 bitecek derken şans bizimle oldu. 90+4'te Uğur kornerden golü attı. 3 deplasmanda atılan gol, 2 gol olarak sayılıyor. Her türlü beraberliğin bizim olduğu bir maç. 1 gol atarsa rakip tur atlıyor. Karagümrük çok iyi bir takım. Kendi oyun konseptleri içerisinde bayağı uzun oynayan, pozisyon hazırlayan taktikleri var. Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük de aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz. Ben Ali Palabıyık ve ekibine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak istediğimizi aldık diyebilirim."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan Ali'den 3 gündür haber alınamıyor Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu 4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı         
16:33
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Rusya, eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya 1 milyon dolar ceza kesti Rusya, eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya 1 milyon dolar ceza kesti         
15:06
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı         
14:47
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü         
11:52
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü         
11:33
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş         
10:40
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi         
09:48
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş         
09:44
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek         
07:44
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı         
01:09
Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 06:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei