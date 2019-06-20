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Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile imzaladı

1 saat önce

Yeni sezonda Spor Toto Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Akhisarspor'da genel kurulda güven tazeleyen Hüseyin Eryüksel başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile imzaladı, System.String[]
Yeni sezonda Spor Toto Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Akhisarspor'da genel kurulda güven tazeleyen Hüseyin Eryüksel başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza töreninde başkan Hüseyin Eryüksel, başarılar dilediği Altıparmak'a olan güvenini aktardı. Eryüksel, "Mehmet hocamızla yeniden Süper Lig'e döneceğimize inanıyorum" dedi.
Tecrübeli teknik direktör Altıparmak da Eryüksel başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek teşekkür etti ve sezon sonunda tekrar Süper Lig'e çıkma sevincini yaşamak istediğini kaydetti. Akhisarspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Yeniden Süper Lig'e döneceğimize inanıyorum. Akhisarspor kupalar kazanan bir camia. Bizim yerimiz Süper Lig olacak" diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak kariyer boyunca Kocaelispor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştırdı. Altıparmak, son iki sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i play-off finallerinden Süper Lig'e taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Altıparmak'ın imza töreninden detaylar
Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları
Hüseyin Eryüksel'in değerlendirmeleri


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Hüseyin Eryüksel, Mehmet Altıparmak, Spor
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