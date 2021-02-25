Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı

25.02.2021 17:20
Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da yönetim son haftalardaki kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yolları ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da yönetim son haftalardaki kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yolları ayırdı.

Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı. Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Dilsöz, 2 galibiyet alırken 9 karşılaşmada ise mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayarak 16. sırada düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor ligin 24. haftasında Bursaspor'un konuğu olacak. - MANİSA

Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı

Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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