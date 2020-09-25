Akhisarspor moral arıyor

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Tuzlaspor'la golsüz berabere kalıp Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen, aylardır mali ve idari krizleri aşamayan Akhisarspor, yarın Balıkesirspor'u moral aramak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Caner Ak yönetecek. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Musa Nizam forma giymeyecek. Karşılaşma koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerde sezonun ilk yarısındaki diğer tüm maçlarda olacağı gibi seyircisiz oynanacak.

Balıkesirspor, Giresunspor'u 3-1 yenerek başladığı ligin ikinci haftasında Tuzlaspor'a tek golle mağlup olmaktan kurtulamadı. Sezon başında 11 futbolcunun ayrıldığı transfer yasaklısı Akhisarspor'da geçen haftaki Bandırma deplasmanında futbolcular aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle başlama düdüğü sonrası 30 saniye boyunca topa dokunmayıp yönetimi protesto etmişti. Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu'nun istifa ettiği kulüpte başkanlığa Evren Özbey getirilip olağanünüstü kongre tarihi 8 Ekim olarak belirlenmişti.

AKHİSARSPOR

Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Hadzic, Bertuğ