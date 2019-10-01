Son Dakika Haberleri: Akhisarspor patladı
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Akhisarspor patladı

1 saat önce

TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı.

Akhisarspor patladı, System.String[]

TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı. Ligde çıktığı son 3 maçı kazanırken rakip fileleri 7 kez sarsan Akhisar, puan tablosunda zirveye çıktı. Sezonun ilk haftalarında yalnız Burhan'la 2 penaltı golü bulan yeşil-siyahlılarda kulüp bulamayınca affedilip takıma dönen Cikalleshi'nin 11'e monte edilmesi ve ofans hattındaki isimlerin uyum sağlamasıyla tablo değişti.

Son 3 maçta Menemenspor'u 1-0, Hatayspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor'da golcüler de klaslarını konuşturdu. İlk 3 hafta kadroda bile olmayıp son 3 maçta 4 gol atan Cikalleshi, ayağının tozuyla ligdeki gol krallığı yarışına ortak oldu. Burhan da Hatay ağlarını 2 kez sarsıp gol sayısını 4'e çıkardı. Erhan ise Karagümrük deplasmanında ilk golünü attı. Akhisar'ın kadrosunda henüz siftah yapmayan Hadzic, Ergin Keleş ve Muhammet Reis gibi gol ayakları da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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