Akhisarspor pes etmez - Son Dakika

Akhisarspor pes etmez

TFF 1'inci Lig'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Akhisarspor, tam çıkış yakalamışken koronavirüs salgınıyla sarsıldı, ligin yeniden başlayacağı hafta kulüpteki 12 pozitif vakanın şoku ve Altay mağlubiyetine rağmen pes etmeyen yeşil-siyahlılar, 3'te 3'le son 2 haftaya Süper...

Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

TFF 1'inci Lig'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Akhisarspor, tam çıkış yakalamışken koronavirüs salgınıyla sarsıldı, ligin yeniden başlayacağı hafta kulüpteki 12 pozitif vakanın şoku ve Altay mağlubiyetine rağmen pes etmeyen yeşil-siyahlılar, 3'te 3'le son 2 haftaya Süper Lig yarışında girdi.

Koronavirüs salgınıyla verilen ara öncesi son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yarışın en iddialı takımlarından olan Akhisar, 93 günlük ara sonrası çıkacağı Altay maçından 1 gün önce teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan, Ergin ile Vrsajevic dahil 12 pozitif virüs vakasıyla sarsıldı. Bu moral bozukluğuyla çıktığı Altay maçını 3-1 kaybederek havlu atmanın eşiğine gelen Akigo, ardından ise 3'te 3 yaptı. Ümraniyespor ve İstanbulspor'u 1. Lig'deki ilk gollerini atan genç futbolcuları Bertuğ ve Ali Kaan'ın son dakikalardaki hayati üçlükleriyle 1-0'la geçen yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor önünde de 3-1'lik galibiyetle hata yapmadı.

Bertuğ ve Ali Kaan, teknik direktör Yılmaz Vural tarafından çok önemli Balıkesir sınavında ilk 11'le ödüllendirilirken 19 Haziran'daki koronavirüs testi pozitif çıktığı için 14 gün karantinada kalıp bu maçla 11'e dönen Burhan, attığı 2 golle kilidi açtı. Yine karantinadan dönüp sonradan oyuna giren Ergin son sözü söyleyip attığı golle galibiyeti garantiledi. Ligde 56 puanla ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, 54 puanla beşinci basamaktaki Akhisarspor, bu hafta kümede kalışını ilan etmeye çalışan Boluspor deplasmanına hem ilk 2 yarışını sürdürmek, hem de Play-Off'u garantilemek için çıkacak. Akhisar'ın gözü diğer yandan aynı saatte Erzurumspor'un 51 puanlı Altay'la deplasmanda oynayacağı maçta olacak. Aynı saatte 55 puanlı Bursaspor, Menemenspor'la, aynı puandaki Adana Demirspor ise Ümraniyespor'la karşılaşacak. Tek sezonluk aranın ardından Süper Lig'e bekleme yapmadan dönmek isteyen Akhisar, kalan 2 maçı da kazanıp rakiplerini beklemek istiyor.

HATAY ÇIKTI, İKİNCİ BELİRSİZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1'inci Lig'de 60 puanlı Hatayspor'u artık Süper Lig ekibi gibi gördüğünü ancak ikinci sırayı alacak takımın halen belirsiz olduğunu söyledi. Hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Vural, "Ligdeki puan durumuna bakıp, 'Bu rahat', 'Bu düştü', 'Bunu yenmek kolay' diyemeyiz. Bu hafta konuk olacağımız Boluspor henüz kümede kalma yarışında rahatlamadı ve mutlak puan almak isteyecekler. Hatayspor, küme düşen Adanaspor'la oynayacak ve onlara 1 puan bile yeter. Altay evinde puan kaybederse Play-Off şansını kaybedebilir. Dolayısıyla Altay ile Erzurum çok zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Ligde Hatay'ın ardından 5 takım art arda sıralandı ve 60 puana ulaşacak takım çıkacak. Hak edenin çıktığı bir yarış olsun. Biz 60 puana ulaşıp rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemeyi hedefliyoruz" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor pes etmez - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 F.Bahçe, son dakikalarda 2. gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertliler bastırıyor 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:22:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor pes etmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]