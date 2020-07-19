Akhisarspor Play-Off'a bileniyor - Son Dakika

Akhisarspor Play-Off'a bileniyor

TFF 1'inci Lig'de, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı son hafta maçında Keçiörengücü'ne evinde 4-3 yenilerek yoluna Play-Off'tan devam eden Akhisarspor, moral bozmayıp finallere bilenecek.

TFF 1'inci Lig'de, direkt Süper Lig umuduyla çıktığı son hafta maçında Keçiörengücü'ne evinde 4-3 yenilerek yoluna Play-Off'tan devam eden Akhisarspor, moral bozmayıp finallere bilenecek. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un hata yapmayıp Cesar Grup Ümraniyespor galibiyetiyle Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükseldiği ligde Akhisar, Bursaspor son hafta Hatay'a yenilince dördüncü sıradaki yerini korudu. Play-Off'ta saha avantajını eline geçiren Akigo, yarı finalde Bursa'yı son hafta ikili averajla sollayıp beşinciliği alan Fatih Karagümrük'le rakip olacak.

Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre Fatih Karagümrük'e 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, rakibini 26 Temmuz Pazar aynı saatte rövanşta ağırlayacak. Turu geçecek taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle 30 Temmuz'da tarafsız sahada Süper Lig için final oynayacak. Akhisar, normal sezonda deplasmanda 3-2 yendiği Karagümrük'e rövanşta evinde 2-0 yenilmişti. Göztepe'yi 2017'de Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Yılmaz Vural, aynı başarıyı 3 yıl sonra Akhisarspor'da tekrarlamaya çalışacak.

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ALİ KAAN İÇİN YALANLAMA

Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken yeşil-siyahlı yönetim iddiaları yalanladı. Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut, genç futbolcu için kendilerine ulaşan bir teklif bulunmadığını söyledi. Karabulut, Play-Off'ta şampiyonluk primini hafta içinde belirleyeceklerini de belirtti. Akhisar'ın Amasyaspor'dan kendi altyapısına alıp profesyonel yaptığı Ali Kaan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de 11 maçta 1 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor Play-Off'a bileniyor - Son Dakika Spor
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