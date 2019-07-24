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Akhisarspor Poepon'un peşinde

41 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak transferde gözünü eski öğrencilerine çevirdi.

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TFF 1'inci Lig'de zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak transferde gözünü eski öğrencilerine çevirdi. Orta saha için Gazişehir Gaziantep forması giyen İzlandalı Elmar Bjarnason'a teklif götüren yeşil-siyahlılar aynı takımdan Hollandalı forvet Rydell Poepon'u da listesine ekledi. Geçen sezon Gazişehir'le Süper Lig sevinci yaşayan Mehmet Altıparmak'ın iki oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi. Altıparmak'ın raporu sonucu kolları sıvayan yönetimin hem Bjarnason hem de Poepon transferlerini 1 hafta için bitireceği kaydedildi. İki oyuncunun bir aksilik olmazsa Kızılcahamam kampına yetişeceği dile getirildi.
SICAK BAKIYOR
Futbola ülkesi Hollanda'nın Willem takımında başlayan 31 yaşındaki Poepon, Sparta Rotterdam, de Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda ve Roda ile Fransa'nın Valenciennes ve Azerbaycan'ın Qarabağ Ağdam ekiplerinde top koşturdu. Türkiye'ye 2016-2017'de gelen deneyimli oyuncu ilk olarak Boluspor'da görev aldı. Geçen sezon başında Gazişehir'e geçen Hollandalı futbolcu burada 29 resmi maça çıkıp 9 kez fileleri havalandırdı. Gazişehir'le Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşayan Poepon'ın Akhisarspor'a gelmeye oldukça sıcak yaklaştığı ifade edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:23 Kaynak: DHA
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