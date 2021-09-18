Akhisarspor puan peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Barkın Kara yönetecek. Geçen sezon TFF 1'inci Lig'den düşen kadrosu önemli oranda dağıldıktan sonra ligde genç ağırlıklı oyuncularla mücadele eden Akhisarspor, ilk maçta Zonguldak Kömürspor'u dış sahada 1-0 yenip, evinde ise Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup olmuştu.

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