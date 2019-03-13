Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Rövanş Peşinde

Akhisarspor Rövanş Peşinde

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda 25 hafta sonunda 21 puanla son sıradan kurtulamayıp küme düşme korkusunu yakından hisseden Akhisarspor, ligin 26'ncı haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda 25 hafta sonunda 21 puanla son sıradan kurtulamayıp küme düşme korkusunu yakından hisseden Akhisarspor, ligin 26'ncı haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ege temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda farklı mağlup olduktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da mağlup ettiği Kasımpaşa'yı bu hafta da puansız göndermeye kararlı. Rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 5-0 kaybeden Akhisar, kupada ise Kasımpaşa'ya iki maçta da şans tanımamıştı. 

Yeşil-siyahlı ekip Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde İstanbul temsilcisini sahasında 3-1, deplasmanda ise 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisinde bulunan, takımdaki önemli eksiklere rağmen final niteliğindeki 90 dakikayı kazanıp lig yarışına tutunmak isteyen Akhisar'da yönetim cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maçın bilet fiyatlarını 6-15 TL arasında belirledi. Yeşil-Siyahlılarda kadro dışı bırakılan Fatih, Josue, sakatlığı süren Güray, Cikalleshi, Mustafa ve Eray bu hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Akhisar, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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