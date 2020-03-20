Akhisarspor salı başlayacak - Son Dakika
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Akhisarspor salı başlayacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek.

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TFF 1'inci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek. Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Şimdi bu arayı 4 güne çıkardık" dedi. Vural, İstanbul'dan ailesini Akhisar'a getireceğini, bu süreçte yanında kalacaklarını belirtti.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:20 Kaynak: DHA

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