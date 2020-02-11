Akhisarspor şampiyonluk yarışında yara aldı - Son Dakika
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Akhisarspor şampiyonluk yarışında yara aldı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında konuk ettiği ettiği Ekol Göz Menemenspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 berabere ayrılan Akhisarspor adeta kahroldu.

Akhisarspor şampiyonluk yarışında yara aldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında konuk ettiği ettiği Ekol Göz Menemenspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 berabere ayrılan Akhisarspor adeta kahroldu. Onur ve Cikalleshi'nin golleriyle büyük avantajı cebine koyan yeşil-siyahlılar bitime 12 dakika kala yediği gollerle çok kritik galibiyeti kaçırdı. Son 6 haftayı gol atamadan geçiren Akhisarspor, suskunluğunu bozup bu kez öne geçse de galibiyet özlemini 7 maça çıkarıp şampiyonluk yarışında yine ağır bir darbe yedi.

Geride kalan 7 karşılaşmada 4 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Akhisarspor lider Hatayspor'un 13, ikinci BŞB Erzurumspor'un da 9 puan gerisine düştü. Alınan 1 puanla tekrar Play-Off hattına girip az da olsa teselli bulan Ege temsilcisi, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde 2 maçını da kazanamadı. Her şeye rağmen takımından memnun olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Takımımız gol atamıyordu, pozisyonlara giremiyordu. En azından bu maçta sorunlarımızı bir nebze olsun çözdük" dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Eksiklerin farkında olduğunu ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Maalesef çok üzücü bir sonuç aldık. Ancak Play-Off barajındayız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne yaptığımızı biliyoruz, eksiğimizi fazlamızı görüyoruz. Dolayısıyla bu eksikleri giderip şimdi önümüzdeki çok önemli Hatayspor maçı var, liderle oynayacağız. Mutlaka oradan puan ya da puanlar almalıyız. Alperen, Muhammet ve Burhan cezalı duruma düştü. Yeniden bir kadro planı yapacağız" diye konuştu.

TARAFTARDAN İLGİNÇ GOL PROTESTOSU

AKHİSARSPORLU taraftarlar Ekol Göz Menemenspor maçında ilginç bir protestoya imza attı. Sosyal medyada örgütlenen yeşil-siyahlı futbolseverler 6 maçtır gol atamayan takımlarına rakip kaleyi göstermek için renkli büyük oklar yaptı. Kale arkası tribündeki taraftarların Akhisarsporlu futbolculara ellerinde oklarla kaleyi göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Akhisarlı futbolcular, taraftarların oklarla gösterdiği kaleye henüz 3. dakikada gol bularak orucu bozdu. Evinde 2 farklı öne geçen Akigo'da taraftarlar gollerin ardından büyük sevinç yaşasa da takım 2-0'lık avantajını koruyamadı. Daha önce 2014 yılında Almanya 4. Ligi ekiplerinden FC Magdeburg'un taraftarları, takımları 5 maçtır gol atamayınca oklarla kaleyi göstererek yaratıcı bir protestoda bulunmuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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